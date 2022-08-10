Полковник из США назвал просчёт Вашингтона в конфликте на Украине Американский полковник Макгрегор: США из-за Киева лишились запасов оружия для войны с КНР

Фото: Petty Officer 1st Class Justin W/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтону не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооружённого конфликта с Китаем. США лишились необходимых вооружений из-за поставок на Украину, отметил он в статье, опубликованной журналом American Conservative.

Макгрегор считает, что если случится конфронтация вокруг Тайваня, ВМС США постараются блокировать тихоокеанское побережье КНР.

Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом, — утверждает отставной полковник.

В этот момент, по мнению Макгрегора, в американской армии возникнет дефицит ряда видов вооружений из-за длительности блокады.

Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что группа американских экспертов по обороне в Вашингтоне смоделировала сценарий гипотетической войны США и Китая за остров Тайвань. Предполагается, что в 2026 году Китай вторгнется на остров, а Вашингтон вмешается в ситуацию. Результаты моделирования оказались неожиданными для американцев: согласно прогнозу, они могут потерять большую часть флота.