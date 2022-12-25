Полковник армии США раскрыл суть речи Зеленского в конгрессе Полковник армии США Макгрегор: Зеленский попросил у США спасти Украину

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон призывал США спасти его страну, таким мнением поделился полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В своем интервью на YouTube-канале Judging Freedom офицер подчеркнул, что речь лидера Украины была направлена не на граждан своей страны, а только на коллективный Запад.

Эти люди на пределе своих возможностей. Зеленский сказал людям в ЦРУ, Пентагоне и Белом доме, что если вы не придете и не спасете нас, то мы будем уничтожены, — заявил Макгрегор.

Президент Украины прибыл в США 21 декабря. Во время своего выступления в конгрессе Зеленский заявил, что Киев не просит Вашингтон воевать с Россией на своей территории. Украина способна сама справиться с ситуацией, имея американские танки и самолеты, отметил он в ходе выступления.

Ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины. В своей статье он добавил, что в противном случае украинский лидер не стал бы покидать Киев. По его словам, некоторые европейские страны не разделяют жесткую позицию Вашингтона.