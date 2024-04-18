Политсоветник раскрыл, чем законопроект о помощи ВСУ грозит Байдену Политсоветник Маркелов: из-за помощи ВСУ Байден рискует проиграть на выборах

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден рискует проиграть на предстоящих выборах, если будет принят законопроект о выделении нового пакета помощи ВСУ, считает политический советник Сергей Маркелов. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что списать долги Украины можно будет только в ноябре 2025 года, а заключить кредитное соглашение с Киевом главе Белого дома необходимо в течение 60 дней.

Фактически это своеобразная ловушка для Байдена: 60 дней истекут до того, как пройдут выборы президента, и Байдену будет крайне сложно из этой ситуации выпутаться, поскольку голосование состоится, а республиканцы очень рассчитывают на победу Трампа, — пояснил Маркелов.

Политсоветник уточнил, что все решения о помощи Украине будут лежать «на совести демократов». Республиканцы смогут использовать данную ситуацию в свою пользу, а также обвинить Байдена в том, что он поставил США в опасное положение.

Весь негатив украинских решений ляжет на совесть демократов: это они раздавали деньги, не глядя и в подарок, это они привели третью мировую на порог США, а вот мы теперь разруливаем эту сложную, запутанную предшественниками ситуацию, — заключил Маркелов.

Президент США Джо Байден ранее поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Политик призвал реализовать их поскорее.