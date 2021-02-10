Политологи назвали причины преследования демократами Трампа после его ухода

https://static.news.ru/photo/7c661910-6ba0-11eb-8b67-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат США признал конституционной процедуру импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу. Экс-хозяин Белого дома может быть подвергнут политическому наказанию даже после своего ухода с поста.

Политологи оценили ситуацию, в которой оказался республиканец Трамп. Первый в истории президент США с двумя импичментами обвиняется в подстрекательстве к беспорядкам — 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов и победу демократа Джо Байдена, толпа сторонников Трампа атаковала Капитолий. Погибло пять человек, включая полицейского. Теперь демократы намерены довести до конца процедуру импичмента, чтобы даже после сложения Трампом полномочий полностью стереть его фигуру с политической карты Америки.

Им нужно очернить Трампа, насколько это возможно, даже если им не удастся довести импичмент до конца, вылить на него достаточно грязи, чтобы еще больше дискредитировать в глазах будущих избирателей, — считает журналист, американист Михаил Таратута, чьи слова приводит телеканал «360».

Если импичмент будет вынесен, Трамп лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты. Это поставит крест на его намерениях выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года. Именно это является основной целью демократов — но не единственной.

По мнению Таратуты, они также хотят внести раскол в Республиканскую партию, и начало ему уже положено. 10 однопартийцев Трампа поддержали его импичмент, а в сенате шесть человек пошли против экс-президента, признав процедуру конституционной.

После штурма Капитолия часть республиканцев перестала считать Трампа своим лидером. Штурм Капитолия нужен был, чтобы политическая элита консолидировалась и перестала воспринимать борьбу Трампа с Байденом как борьбу партий, а стала восприниматься так, как есть в действительности: борьба элиты с народом, — полагает политолог Дмитрий Журавлёв.

Американский политический истеблишмент намерен не допустить «повторения Трампа», который являлся антисистемным президентом и держался лишь благодаря поддержке значительной части населения. Процесс против Трампа должен дать гражданам понять, к чему могут привести новые попытки выдвинуть своего президента.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп намерен вернуться к активной политической деятельности после окончания процедуры импичмента в американском сенате. Процесс импичмента стал полезным для Трампа, поскольку позволил выявить нелояльных к нему республиканцев. После возвращения экс-президента к политической активности их наверняка ждёт «месть».