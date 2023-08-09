Политолог заявил о подготовке США к военному конфликту с КНР Политолог Баранчик заявил о подготовке США к конфликту с КНР путем антикитайских решений

Фото: U.S. Department of Defense

США принимают антикитайские решения, чтобы снизить зависимость от потенциального противника, таким образом они готовятся к военному конфликту с КНР, убежден политолог Юрий Баранчик. Комментируя ситуацию SM.News, он уточнил, что Вашингтон пытается технологически придушить Пекин, например, установив новые ограничения на сотрудничество в сфере инвестиций в высокотехнологичные отрасли.

США пытаются технологически придушить Китай. Согласно новым правилам, компании, инвестирующие в более широкий спектр китайских отраслей, должны будут отчитываться о своей деятельности. Подготовка к войне идет полным ходом, — считает эксперт.

По словам Баранчика, США объясняют ограничения вложений инвестиций в китайские компании обеспечением национальной безопасности. Меры касаются высокотехнологичного сектора, например, квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и передовых полупроводников, пояснил эксперт. Вашингтон в том числе вводит запрет на поставки чувствительных технологий, подчеркнул политолог.

Администрация США ранее рассматривала возможность введения новых ограничений на экспорт своих чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. В Вашингтоне растет опасение из-за того, что другие страны захватят лидерство в сфере ИИ с помощью американских технологий.