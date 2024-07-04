Политолог заявил о невозможности выхода Байдена из президентской гонки Американист Блохин: Байден вряд ли выйдет из президентской гонки в США

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Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден вряд ли снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства, заявил в беседе с Lenta.ru политолог-американист Константин Блохин. По его словам, выход из президентской гонки стал бы символом беспомощности демократической партии перед республиканцами.

Если выбирать между снятием кандидатуры и провалом на выборах в конкурентной борьбе, то последний вариант хотя бы позволит сохранить лицо. Снять кандидатуру — это расписаться в своей полной недееспособности, — уточнил Блохин.

Американист предположил, что Байден не сможет победить на выборах. По мнению политолога, сейчас демократы готовят стратегию, которая позволит им обосновать свое поражение. Сейчас перед ними также стоит задача дискредитировать экс-президента США Дональда Трампа перед гонкой, чтобы тот концентрировался на защите от исков, а не на выборах.

Политолог Юрий Светов ранее заметил, что партия вряд ли заменит кандидатуру Байдена на вице-президента США Камалу Харрис. По его словам, ее уровень поддержки довольно низкий. При этом она не предъявляет американцам программу, за которую бы стоило голосовать.