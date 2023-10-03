Политолог заявил о невозможности проведения честных выборов в США Политолог Саймс заявил о невозможности проведения честных выборов в США

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В США невозможно провести честные выборы, заявил политолог-американист Дмитрий Саймс. Он пояснил, что действующая партия с большой вероятностью придумает новые формы голосования, которые лишат их оппонентов контроля над ситуацией, пишет ИА SM.News. По словам эксперта, такие методы позволят демократам скрыть, участвуют ли в голосовании реальные люди.

Демократы этим воспользуются и опять попытаются навязать некие формы голосования, которые лишат другую партию контроля над тем, голосуют ли люди, которые не имеют права голосовать, и вообще те, которые реально существуют, — уточнил политолог.

Саймс подчеркнул, что США представляют собой страну, где легитимная смена власти невозможна. Он напомнил, что раньше еще можно было говорить об относительно честных выборах, хотя даже на них было огромное количество нарушений. Американист отметил, что прошлые выборы также не были честными. По его словам, демократы под предлогом пандемии создали новые формы голосования. Благодаря этому они смогли подтасовать результаты.

Голосовали люди, которые давно умерли. Голосовали те, кто не мог голосовать. К ним приходили демократы, заполняли за них избирательные бюллетени, и все это делалось в рамках закона, — пояснил Саймс.

Результаты опроса Университета Монмута ранее показали, что американцы считают действующего президента США Джо Байдена «слишком возрастным» для эффективного выполнения обязанностей на посту главы государства в рамках еще одного срока. Меньше половины опрошенных придерживаются такого же мнения и об экс-президенте Дональде Трампе.