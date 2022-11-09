Политолог заявил о готовности элит США к гражданской войне Политолог Чернов: в США созрел потенциал для гражданской войны

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В США созрел потенциал для внутреннего политического противостояния, которое может развиться вплоть до гражданской войны, рассказал Pravda.Ru политолог Михаил Чернов, комментируя слова экс-президента страны Дональда Трампа о сбоях в ходе промежуточных выборов. По его словам, в Штатах уже сформировались группы элит, которые будут поддерживать эту конфронтацию. Эксперт считает, что дальнейшее развитие ситуации может быть «каким угодно».

В США созрел потенциал для большого внутреннего противостояния вплоть до гражданской войны. Будет ли он реализован в связи с выборами, я не уверен. Но ситуация очень сложная, это совершенно точно. Даже неважно, как пройдут выборы, ведь элитные группы, группы поддержки для серьёзного противостояния внутри США уже сложились, — отметил Чернов.

Политолог добавил, что ситуация вокруг голосования в США может стать триггером для социального недовольства и различных выступлений и протестов.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты. Он указал, в частности, что в Пенсильвании обещают завершить подсчет голосов только через несколько дней, а в Аризоне информируют о сбоях устройств для голосования, причем это происходит преимущественно в тех районах, где живут сторонники республиканцев.

9 ноября в США завершились выборы в законодательный орган страны. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Подсчеты еще продолжаются.