Политолог высказался об идее Байдена выделить деньги на оружие Тайваню Политолог Топорнин: помощь Тайваню из денег США для Киева облегчит распределение средств

Идея президента США Джо Байдена выделить помощь Тайваню из запланированных денег для Киева связана с распределением средств, уже обозначенных для международной деятельности, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, политолог отметил, что республиканцы с большой вероятностью использовали бы против американского лидера предложение о финансировании оружия для Тайваня вне бюджета. В связи с этим Байден захотел перераспределить деньги, предназначенные Украине.

Чтобы облегчить распределение этих денег, можно сделать иным образом — перераспределить те средства, которые уже выделены на международную деятельность, например, на ту же Украину. Может быть, они посчитали, что помощи Украине, которую оказывают США, вполне достаточно, — пояснил Топорнин.

При этом подобное решение не понравится Киеву, подчеркнул политолог. Эксперт отметил, что Украина полностью зависит от внешних финансовых инвестиций. Из-за этого Киеву приходится учитывать «каждый доллар», даже если он был только выделен, но еще не перечислен.

Если брать финансовую ситуацию на Украине, то бюджет полностью сбалансирован. Ведутся боевые действия, часть территории не контролируется украинцами, разрушений очень много, но в бюджете все хорошо. Наверняка это было просчитано и проработано, — считает политолог.

Топорнин напомнил, что Вашингтон поддерживает борьбу Тайваня за независимость. Он добавил, что Китай является главным оппонентом США. В связи с этим американцы используют полуостров в качестве главного раздражителя. Тайвань при этом не хочет объединяться с КНР и попасть под юрисдикцию Пекина, поэтому входит в сильную зависимость от финансовой и военной помощи США, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Байден намерен попросить конгресс оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины. Такое решение глава Соединенных Штатов принял из-за растущих угроз со стороны Китая. Белый дом может представить запрос в этом месяце.