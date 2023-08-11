Политолог высказался о реакции США на отправку «Луны-25» Политолог Дудаков: США побоялись отстать от России из-за отправки «Луны-25»

Фото: Роскосмос

США боятся отстать от России и Китая в освоении Луны, заявил политолог Малек Дудаков. В разговоре с SM.News он уточнил, что Вашингтон возмутила отправка российской космической станции «Луна-25» для изучения спутника Земли. Кроме того, американист отметил, что успехи России показывают неэффективность западных санкций.

В США опасаются и усиления кооперации России и Китая в космосе. Поднебесная планирует отправить свою роботизированную станцию Chang’e 7 на Луну в 2026 году. А к началу следующего десятилетия Москва и Пекин начнут постройку совместной базы на Луне, — пояснил политолог.

Он отметил, что NASA совместно с Пентагоном уже начали обвинять Россию и Китай из-за планов осваивать Луну независимо от Запада. По словам американиста, Вашингтон боится, что Пекин и Москва станут создавать собственные зоны для строительства баз и добычи полезных ископаемых там, «куда доступ западным космонавтам закрыт».

Дудаков напомнил, что при президенте США Дональде Трампе начали появляться предложения по совместному освоению Луны и разделению ее на зоны влияния и коммерческого использования. Американист подчеркнул, что Россия, Китай и Индия не собираются соглашаться с такими условиями — они не хотят, чтобы Вашингтон диктовал, кто и как может изучать космос.

NASA планировали запустить первую пилотируемую экспедицию на Луну в 2025 году, но эта стратегия может не реализоваться. Дудаков пояснил, что это будет зависеть от американского предпринимателя Илона Маска, который придерживается «своевольной» для Вашингтона позиции по КНР и украинскому кризису.

Против него заводятся все больше расследований из-за своевольной позиции миллиардера по Украине и Китаю. НАСА очень зависимо от разработок Маска. Политические войны с его участием сильно бьют по космической программе США, — заключил Дудаков.

Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.