Политолог усомнился в возможности Байдена применить свой уникальный код Политолог Кошкин назвал слова Байдена об уникальном коде шуткой

Фото: Official White House/Oliver Contreras

История показала, что президенты США хотят отличаться шутками на грани фола, отметил в беседе с NEWS.ru завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Так он отреагировал на слова главы Белого дома Джо Байдена об уникальным коде, которым он может «взорвать весь мир».

Президенты США хотят отличаться тем, что шутят на грани фола. [40-й президент США, Рональд] Рейган объявлял СССР империей зла и ядерную атаку в течение пяти минут, потом все оправдывались, что это была шутка, но он тоже был в возрасте. Из этого разряда и шутка Байдена. Она должна символизировать необъятную власть и возможности президента такой уникальной страны. В свое время очень активно по этому вопросу выступал [44-й президент США] Барак Обама, — сказал Кошкин.

Что касается «кода», продолжил политолог, в США под ним подразумевают не ядерный чемоданчик, а спортивную сумку, в которой находится соответствующий прибор. Он напомнил, что Байден уже шутил с офицером, который отвечает за этот прибор, а теперь шутит со всем миром.

В чемодане есть инструкция и соответствующие карты применения, но Байден сам не разберется. Его действия сопровождает еще ряд ответственных лиц США, которые не позволят ему в таком престарелом возрасте и, наверное, не в самом адекватном умственном состоянии сделать то, чем он пугает весь мир. Подобные шутки из уст людей, которые отвечают за безопасность планеты, неуместны и это не этично, — резюмировал эксперт.

Ранее Байден подвергся критике со стороны журналистов за неудачную шутку про ядерную кнопку. В ходе экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо глава государства похвастался наличием кода, способного уничтожить весь мир. При этом он уточнил, что имеет в виду коды для запуска ядерного оружия.

Это заявление вызвало недовольство у сотрудников New York Post. Они заявили, что у президента, попытавшегося пошутить «ничего не вышло». В комментариях к публикации читатели обвинили Байдена в ребячестве.