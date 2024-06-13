Политолог усомнился в реальности отправки Хантера Байдена за решетку Политолог Дробницкий: Хантер Байден вряд ли отправится в тюрьму

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Хантер Байден

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден вряд ли отправится в тюрьму по предъявленному ему обвинению, заявил в беседе с «360» политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он также допустил возможность того, что мужчину помилует отец.

Я не ожидаю жестокого приговора. Скорее всего, даже если это будет реальный срок, то это будет срок с отсрочкой. А там уж, наверное, папа его и помилует. Так что вряд ли по этому делу он отправится реально за решетку, — уточнил Дробницкий.

По словам американиста, формально Байдену-младшему грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Однако основные претензии к семье президента не связаны с правонарушениями при покупке оружия под воздействием наркотиков.

Дело-то такое, самое безобидное из всех, которые только можно предъявить и самому Хантеру Байдену, и вообще семейству Байденов. Гораздо больше, конечно, интересуют дела, связанные с коррупцией. Гораздо больше перспектив у дела, например, калифорнийского, по неуплате налогов, которое было отложено до сентября как раз в связи с федеральным делопроизводством. Вот поэтому, конечно, это такое отвлечение, — перечислил политолог.

По его словам, штаб главы государства может вывернуть ситуацию и указать на дело экс-президента США Дональда Трампа, напомнив, что правосудие в стране действует в равной степени для всех ее жителей. Однако сейчас в США, по мнению Дробницкого, продолжает разгораться политический конфликт, и суд над Хантером Байденом не принесет серьезных дивидендов ни одной из сторон.

Прежде похожее мнение о судьбе Байдена-младшего высказал американист Малек Дудаков. Однако он допустил возможность того, что Байден-старший даст сыну помилование после победы на ноябрьских выборах.

Жюри присяжных ранее признало Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. По версии следствия, мужчина соврал, что не употреблял наркотики, когда оформлял покупку револьвера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.