Политолог указала на желание США потратить часть помощи ВСУ на свои нужды Политолог Прокофьева: США хотят потратить часть средств для ВСУ на свои нужды

США хотят потратить часть средств, которые планируют отправить ВСУ, на собственные нужды, рассказала политолог Мария Прокофьева. В разговоре с «360» эксперт подчеркнула, что из $60 млрд около $23 млрд будут потрачены на восстановление запасов вооружения. При этом не факт, что Вашингтон потом действительно передаст это оружие Украине.

Если мы посмотрим на структуру трат по Украине, то $23 млрд из этих $60 млрд вообще направлены не на Украину . Они направлены на восстановление запаса вооружений США. Они, конечно, подают это под соусом, что вот мы сейчас восстановим эти запасы, потом передадим их Украине. Но это очень туманная перспектива, — пояснила политолог.

По ее словам, та военная помощь, которую планируют оказать Израилю, практически полностью направлена на военную инфраструктуру государства. Часть средств также планируется выделить Тайваню. Прокофьева отметила, что споры по поводу законопроекта в США ведутся уже давно. Эксперт добавила, что его принятию может помешать обострение внутрипартийной борьбы.

Президент США Джо Байден ранее поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Политик призвал реализовать их поскорее.