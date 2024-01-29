Политолог указал на угрозу эскалации в Техасе для России и всего мира Политолог Мирзаян: события в Техасе могут привести к кризису мировой экономики

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Флаги штатов США и Техас

Если события в Техасе спровоцируют начало гражданской войны в США, это станет серьезной угрозой для всего мира и, в частности, для России, заявил в беседе с LIFE.ru политолог Геворг Мирзаян. По его словам, такой сценарий вызовет мощнейший мировой экономический кризис, а также чреват ядерными рисками.

Как пояснил эксперт, пока такой сценарий маловероятен, однако с каждым годом в США растут разногласия между республиканцами и демократами, и американская двухпартийная политическая система становится все менее устойчивой. И рано или поздно Штаты ждет серьезнейший внутриполитический кризис, способный вылиться в полномасштабный раскол и гражданскую войну.

Политолог подчеркнул, что ни для мира, ни для России этот сценарий ничего хорошего не несет. Распад США спровоцирует сильнейший мировой экономический кризис. А если американский ядерный арсенал при этом окажется в руках местных радикалов или различных иностранных террористов, то ситуация усугубится за счет колоссальных ядерных рисков.

В связи с этим Мирзаян отметил, что для всех будет лучше, если США смогут избежать распада и гражданской войны.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предупредил, что развал США и появление новых государств на их месте принесет множество проблем в том числе и для России. Комментируя сепаратистские настроения в Техасе, эксперт подчеркнул, что в этом случае без контроля останутся почти четыре тысячи ядерных боеголовок, а также бактериологическое и химоружие.