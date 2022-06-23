Политолог указал на американский след в атаках на российские нефтевышки Политолог Джаралла указал на американский след в атаках на российские нефтевышки

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Оператор беспилотников, атаковавших три российские буровые платформы, находится на территории Украины, но свои действия он должен был координировать с американцами, считает политолог Владимир Джаралла. В связи с этим он подчеркнул, что Штаты нужно призвать к ответу за содеянное, пишет «ПолитЭксперт».

И хотя оператор может находиться на территории Украины, все свои действия он согласовывает с американцами. Американцы говорят, что не хотят столкновений. Но у нас есть все основания считать, что они к этому причастны. Поэтому хотелось бы услышать ответы от них, — высказался Джаралла.

Он напомнил, что во время атаки на нефтевышки был причинен урон мирным гражданам: троих ранило, а семеро числятся пропавшими без вести. Джаралла считает, что достойным ответом на такую провокацию станет победа России в спецоперации на Украине. Политолог назвал участившиеся удары по российским объектам «потрясающими по степени варварства» и предположил, что атаки координировались с американской военной базы Рамштайн.

20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском газовом месторождении. В момент удара на платформах находились 109 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были спасены пять рабочих, были организованы поиски остальных при участии Минобороны РФ.