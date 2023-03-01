Политолог: США заставят Украину заплатить за поставки вооружения Политолог Ярошенко: США заставят Украину заплатить за поставки вооружения

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

США сделают все, чтобы заставить Украину заплатить за предоставляемое ей вооружение, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко, комментируя слова представителя Пентагона Селесты Уолландер. По его словам, Вашингтон хочет сделать из киевского режима безотходное производство. Также эксперт уверен, что Штаты попытаются получить максимум выгоды от украинского конфликта.

Пентагон не только полагает, что Украине самой надо платить за свои вооружения. США сделают все, чтобы Украина сама заплатила. В этом смысле американцы сделали из киевского режима безотходное производство. Это элемент давления на Россию, — сказал Ярошенко.

Политолог напомнил, что украинский конфликт возродил американский военно-промышленный комплекс (ВПК), который в несколько раз увеличил прибыль и объемы производства. Эксперт также подчеркнул, что США удастся получить выгоду от поставок вооружения Киеву дважды.

Сначала американскому правительству, то поставляет вооружение киевскому режиму, а потом американцы сдерут все с киевского режима, — заключил Ярошенко.

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер ранее заявила, что Украина должна самостоятельно платитьза поставляемое ей оружие. Она признала, что Киев в настоящее время не обладает большими возможностями в этом плане, но он способен приобретать некоторые военные средства. Представитель Пентагона при этом призвала провести модернизацию украинской армии.