Политолог: США ведут войну с Россией уже 72 года Политолог Куликов: США ведут с Россией войну на уничтожение с 1945 года

Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Америка ведет войну на уничтожение с Россией на протяжении 72 лет, заявил политолог и публицист Дмитрий Куликов. В разговоре с SM.News эксперт отметил, что война ни на секунду не останавливалась с 1945 года, менялись только способы действия.

США ведут с нами войну на уничтожение уже 72 года. Сразу с 1945 года как начали, так и ведут. Ни на секунду не останавливались, только меняли способы действия, а в такой войне долгой, которая 72 года идет, только Господь Бог знает, сколько нам придется сражаться, — сказал Куликов.

Кроме того, политолог отметил, что соревнование систем управления является безусловным фактом. По его словам, ни в коем случае нельзя допускать в этих вопросах ошибки.

Ранее стало известно, что российская делегация с Сергеем Лавровым летит на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая обещает стать одной из самых противоречивых в новейшей истории. Главное дипломатическое событие года будет проходит на фоне вооруженного конфликта в Европе и максимально напряженных отношений между Россией и Западом со времен холодной войны. При этом участие делегации РФ, одной из пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН, и лично министра иностранных дел Сергея Лаврова до последнего казалось под вопросом.