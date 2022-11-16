Политолог: США перестали считать демократию основой своей политики Политолог Наумов: США перестали считать демократию основой своей политики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления о том, что демократия США в опасности, которые звучат в американских СМИ, уничтожают имидж Штатов, заявил в беседе с ИА SM.News политолог Алексей Наумов. По его словам, именно такого эффекта можно ожидать, если страна, веками продвигавшая идеи демократии, перестала считать их основой своей политики. Эксперт убежден, что американский эксперимент под названием «сияющий град на холме» не работает и поэтому мировое сообщество будет переходить к многополярному мироустройству.

Мир вокруг них, на самом деле, меняется. И он, по сути, признает, что почти 250-летний эксперимент под названием «сияющий град на холме» дает какой-то сбой. Это понимают все остальные страны. Почему и к БРИКС пытаются присоединиться, почему и создается новое многополярное мироустройство. Вопрос в том, когда сами американцы это поймут, — заявил Наумов.

Политолог отметил, что заявления о том, что американская демократия в опасности, хотя и разрушают демократический имидж США, но все же мобилизуют электорат действующего президента страны Джо Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федеральной избирательной комиссии, он датирован 15 ноября 2022 года.