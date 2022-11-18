Политолог сообщил о возможной блокировке траншей США для поддержки Киева Политолог Дудаков: транши для Киева из США могут заблокировать из-за аудита республиканцев

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые транши для поддержки Украины со стороны США могут быть заблокированы в случае проведения предложенного республиканцами аудита выделяемых Киеву средств, рассказал Lenta.ru политолог Малек Дудаков. По его словам, если факты коррупции на украинском направлении подтвердятся, это будет использовано в предвыборной гонке для агитации против демократов и действующего президента США Джо Байдена. Эксперт уточнил, что аудит начнется не раньше следующего года.

При этом нужно понимать, что если такой аудит пройдет, то он начнется не раньше следующего года, когда у республиканцев уже образуется большинство в конгрессе. Пока что большинство в конгрессе у демократов, поэтому любые такие законопроекты они будут блокировать, — отметил Дудаков.

При этом политолог уточнил, что финансовая поддержка Киева не прекратится из-за аудита, так как Белый дом, чтобы обезопасить себя в вопросах поддержки Украины, выделит ей около $38 млрд на год вперед до конца 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что после выборов в Конгресс США может замедлиться процесс принятия решений в отношении Киева. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты помогали и будут помогать Украине, а заминка будет носить временный характер. Глава государства добавил, что «не видит никакого риска в плане поддержки Украины американским обществом».