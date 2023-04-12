Политолог рассказал, зачем Трамп сделал комплимент Путину Политолог Дудаков: комплименты Трампа лидерам России, КНР и КНДР станут базой для переговоров

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look press

Дональд Трамп

Называя президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми, экс-президент США Дональд Трамп пытается создать базу для дальнейших переговоров, объяснил политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт объяснил Lenta.ru, что эти комплименты нужны не для того, чтобы похвалить лидеров других стран, а для того, чтобы легче договориться с ними, если Трамп вновь станет президентом.

Это не означает, что отношения как-то улучшатся в случае его прихода к власти, но это показывает, что Трамп является бизнесменом, а не политиком, и он понимает, как нужно вести переговоры, — пояснил Дудаков.

По словам эксперта, подобные заявления американский политик делал в 2015 году, и они вовсе не означают, что Трамп собирается мириться с мнением лидеров стран, с которыми у Вашингтона сложные взаимоотношения. Дудаков уточнил, что экс-президент будет жестко отстаивать позицию США в случае прихода к власти, но попытается при этом вести переговоры.

Трамп ранее заявил, что экономика США в настоящее время находится в упадке, в скором времени доллар перестанет быть мировым стандартом при расчетах. По его словам, в мире возникла «деструктивная коалиция», созданию которой не сумели помешать нынешние власти США.