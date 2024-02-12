Политолог рассказал, выйдут ли США из НАТО при Трампе Политолог Дудаков: Трамп не видит большого смысла в НАТО

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США страна вряд ли выйдет из блока НАТО, заявил в беседе с Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, Трамп не видит в Альянсе большого смысла, и потому может начать более активную работу в обход этой военной структуры.

Я думаю, выход США из НАТО маловероятен. <...> Есть блок AUKUS для сдерживания Китая, есть арктический альянс для сдерживания России. Трамп предпочел бы работать в рамках небольших ситуативных союзов, потому что НАТО для него слишком бюрократизирована, там слишком сложно проводить решения, — пояснил эксперт.

По его словам, Трамп рассматривает других членов НАТО как нахлебников, которые тратят немного денег на оборону, так как чувствуют себя под защитой США. В связи с этим Трамп хочет заставить страны Альянса увеличить собственные военные расходы, в том числе на покупку американского оружия.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. С таким заявлением Трамп выступил 10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине.