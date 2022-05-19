Политолог рассказал, в каком случае США улучшат отношения с Россией Политолог Блохин: США нормализуют отношения с Россией, когда им понадобится помощь

Фото Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Соединённые Штаты попробуют нормализовать отношения с Россией только в том случае, если у Вашингтона появятся проблемы, с которыми он не сможет справиться самостоятельно, заявил политолог Константин Блохин. По его мнению, США будут стараться наносить ущерб РФ до тех пор, пока не перестанут видеть угрозу в стране, пишет «Радио 1».

Пока в России видят угрозу, они будут сами нести ущерб, но пытаться сделать больно нашей стране. Лишь когда перед Америкой возникнет проблема, которую она будет неспособна решить в одиночку, тогда США станут улучшать отношения с Россией. <...> А пока они в нас видят угрозу своему мировому либеральному порядку, — уточнил Блохин.

По его словам, среди американских политических элит крайне мало тех, кто сейчас поддержал бы нормализацию отношений США и России. Блохин подчеркнул, что на таких людей в Штатах обычно сразу же обрушивается «шквал критики» из-за их позиции по отношению к Москве.

Пока американская элита не готова к какому-либо улучшению отношений, — резюмировал политолог.

Ранее аналитики китайского издания Global Times заявили, что Соединённые Штаты похожи на умирающего вампира, который координируется со своими странами-союзницами, чтобы «демонизировать» Россию в поиске «новой крови». По их мнению, таким образом США пытаются удержать ослабевающее глобальное влияние.