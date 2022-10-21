Политолог рассказал, в каком случае США пойдут на переговоры с Россией Политолог Дудаков: США пойдут на переговоры, только если поймут, что Украина не может победить

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Джо Байден

Чтобы США сели за стол переговоров с Россией, им нужно понимание, что победа Украины невозможна, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Малек Дудаков. По его словам, на данный момент многие в Штатах уверены в силах Киева и поэтому не пойдут на компромисс. Однако, по мнению эксперта, в какой-то момент на Западе поймут, что выигрышного сценария для Украины нет.

Чтобы Соединенные Штаты приняли решение договариваться с Россией, должно появиться понимание, что победа Украины невозможна. Пока такого понимания нет и, более того, многие «ястребы» на Западе уверены в победе Украины. В этой ситуации они не готовы идти на переговоры. В какой-то момент придет понимание — выигрышного сценария здесь нет и нужно договариваться с Россией. Но до этого момента еще должно пройти какое-то время, — считает политолог.

Запад нужно заставить опасаться того, что если конфликт продолжится, Киев продолжит терять регион за регионом, считает Дудаков. Он также отметил, что чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем сложнее будет поддерживать украинскую армию и экономику.

Политолог Владимир Можегов ранее заявил, что США согласятся на переговоры с Россией, если перед Украиной встанет вопрос о капитуляции. Эксперт отметил, что сейчас американскому президенту Джо Байдену нет смысла идти на контакты с российским лидером Владимиром Путиным даже ради переизбрания демократов в сенат. По словам Можегова, отношения двух держав находятся в тупике.