Политолог рассказал об обратном эффекте обвинений против Трампа Политолог Вафин: обвинения в связях с Россией помогут Трампу победить на выборах

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Многие граждане США симпатизируют России, а обвинения, выдвигаемые против экс-президента Дональда Трампа в его связях с нашей страной, могут привлечь к нему новых сторонников, считает политолог доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин. Как заявил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Трамп имеет все шансы вновь занять высший государственный пост в Штатах.

Его могут обвинить в связях с Россией, но это может привести и к обратному эффекту, — подчеркнул Вафин.

Он уточнил, что, согласно постановлению суда штата Мичиган, Дональд Трамп имеет право участвовать в президентских выборах, несмотря на судебные иски против него. По мнению политолога, Трамп может легко обойти действующего главу государства Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов США.

При этом Вафин назвал главной бедой Трампа его неосторожные публичные высказывания, которые могут быть гиперболизированы. В результате миллиардера могут обвинить в расизме, женоненавистничестве и диктаторских замашках. И хотя подобные обвинения являются привычными для этого политика, если они прозвучат на официальном уровне, то могут стать поводом для новых уголовных дел.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Дональд Трамп не должен снова стать президентом США. Байден сравнил заявления Трампа о преследовании всех, кто выступал против него, с выступлениями нацистов в Германии в 1930-х годах.