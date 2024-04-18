Политолог рассказал, какие проблемы ждут США при выдаче кредита Киеву Американист Блохин: Киев может не выплатить кредит, выданный ему Вашингтоном

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Украина может не погасить свой долг, если США все же решат выделить ей кредит, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если Украина потеряет свою государственность.

Предоставления помощи Украине в кредит, скорее, проблема для Соединенных Штатов. Вопрос о том, будет ли существовать украинская государственность — остается открытым. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский исходит из формулы: бери сколько можно, не важно, что будет дальше. Но если вы даете кому-то в долг, и этот человек умирает, то это уже не его проблема, а ваша, — заявил Блохин.

Однако, по мнению американиста, сегодня Вашингтон пытается перераспределить свою ответственность по поддержке Киева и повесить часть этой финансовой помощи на Европу. По его словам, это нужно для того, чтобы ЕС занимался сдерживанием России, а США концентрировались на сдерживании Китая. При этом американист подтвердил, что помощь Украине пока не прекратится.

Эта помощь будет менее масштабной, чем планировалось ранее, но ее осуществят. Думаю, и в случае победы Трампа на выборах она будет продолжаться. Ведь Украина — это уникальный исторический шанс по оказанию давления на Россию. Вряд ли США им не воспользуются, — сказал Блохин.

Ранее президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Политик призвал выделить их как можно скорее. По его словам, эти меры послужат укреплению безопасности стран.