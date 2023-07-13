Политолог рассказал, что останется от Украины после победы России Политолог из США Миршаймер предсказал превращение Украины в государство-обрубок

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что в результате конфликта Украина потеряет обширные территории и после победы России станет государством-обрубком. Такое неблагополучное образование не примут ни в НАТО, ни в ЕС, отметил он в беседе с South China Morning Post.

То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет вести крупные боевые действия против России и не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Я думаю, что это будет конечным результатом, — подчеркнул Миршаймер.

Он считает, что потери Украины выльются в «несколько больших кусков» территорий, что сделает ее примерно в два раза меньше. По мнению политолога, идущие сейчас боевые действия продлятся еще два года. Именно столько времени есть у Запада, чтобы подготовиться к «неприятной» победе Москвы, заключил Миршаймер.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что украинский конфликт может завершиться уже этой осенью или весной 2024 года. Он уточнил, что США специально подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к проведению контрнаступления: неудачи и гибель солдат приведут к изменению настроений в обществе, что позволит сесть за стол переговоров.