Политолог рассказал, что грозит Карлсону за интервью с Путиным Политолог Марков: в США попытаются дискредитировать журналиста Карлсона

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Такер Карлсон

В США попытаются дискредитировать журналиста Такера Карлсона после интервью с президентом России Владимиром Путиным, но политические репрессии ему не грозят, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он отметил, что Карлсон сотрудничает с предпринимателем Илоном Маском и вместе они формируют в США «партию мира», выступая за прекращение украинского конфликта.

Карлсону ничего особенного не грозит. Да, будут ругаться. Карлсона уволили из Fox News за свою более-менее независимую позицию. Сейчас он нашел свои собственные ресурсы, выходит через Илона Маска. Можно сказать, что это формирующуюся партия мира в США, которая выступает за прекращение гибридной войны Америки против России руками украинских рабов. Я думаю, будет попытка дискредитации Карлсона, но ничего конкретного, в том числе политические репрессии, в отношении журналиста сделать не смогут, — считает Марков.

Ранее Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у главы государства. Американец, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. При этом он объяснил, что приехал в Россию «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США», чтобы донести для граждан своей страны суть происходящего на Украине.

В США такой поступок журналиста сочли предосудительным. Бывший член палаты представителей Адам Кинзингер назвал представителя прессы предателем на фоне сообщений о его визите в Россию. Однако за Карлсона сразу вступился американский предприниматель Илон Маск, который напомнил о праве Карлсона интервьюировать любых публичных личностей, а также пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети Twitter (X).

Fox News расторг контракт c журналистом в 2023 году после того, как Такер заявил о подтасовке итогов президентских выборов в США и телеканалу пришлось выплачивать $787 млн за распространение ложной информации. Президент правозащитной группы Media Matters for America Анджело Карузоне назвал Карлсона «опасным дезинформатором», обвинив в распространении фейков. Его также уличали в искажении правительственных данных о вакцинах против коронавируса.