Политолог раскрыл шансы Трампа победить в праймериз Политолог Макаркин: у Трампа хорошие шансы победить в праймериз

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Дональд Трамп имеет очень хорошие шансы на победу на праймериз, даже несмотря на отказ от участия в предвыборных дебатах и постоянно возбуждаемые против него уголовные дела, заявил NEWS.ru Алексей Макаркин. По его словам, экс-президент США найдет способ обратиться к сторонникам на других площадках, однако с общенациональной кампанией ему будет куда сложнее.

У Трампа очень хорошие шансы на победу на праймериз, даже если не сможет провести полноценную кампанию, если его будут отвлекать на суды, он через интернет пробьется к своим сторонникам, но с общенациональной кампанией куда сложнее, — считает Макаркин.

При этом он отметил, что среди республиканского электората есть колеблющиеся, которые еще сомневаются в том, стоит ли поддерживать Трампа на выборах. По мнению политолога, их отпугивает большое количество уголовных дел, потому что хотят, чтобы президент руководил страной, а не отвлекался.

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов. Он отметил, что пока не видит смысла дискутировать, поскольку и так опережает других кандидатов-однопартийцев. По данным опроса CBS, 62% республиканцев поддерживают Трампа, тогда как за его соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса, выступают лишь 16%. Макаркин полагает, что решение Трампа отказаться от предвыборных дебатов никак не повлияет на его сторонников, у которых есть четкое желание взять реванш за президентские выборы 2020 года.