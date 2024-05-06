Политолог раскрыл последствия возможной замены Байдена накануне выборов Политолог Дудаков: замена Байдена на выборах будет гарантировать победу Трампа

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Если накануне президентских выборов в США нынешнего президента Джо Байдена кто-то заменит, это будет означать гарантированную победу экс-президента США Дональда Трампа, рассказал Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на протяжении последних полутора лет ходят слухи, что кто-то заменит Байдена, однако ничего не происходит, а такая замена очень маловероятна.

Он уже победил на праймериз, у него есть карт-бланш от избирателей Демпартии, и я сильно сомневаюсь, что на партийном съезде кто-то будет Байдена менять, хоть у него, конечно, есть определенные проблемы — низкие рейтинги и так далее, но тем не менее он победил на праймериз, и как-то красиво и легитимно это сделать будет крайне сложно, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что если Байдена все же заменят, то победу гарантированно одержит Трамп, у которого и так неплохие шансы. По рейтингам на текущий момент бывший президент обгоняет нынешнего и лидирует в семи ключевых штатах.

Слухи о том, что Джо Байдена заменят, ходят уже давно, однако на самом деле это будет, вероятно, только в случае смерти президента или его коматозного состояния, добавил американист. Даже в таком случае, скорее всего, заменой будет вице-президент Камала Харрис, а не Мишель Обама, поскольку последняя неоднократно утверждала, что она не стремится в политику.

Ранее немецкое издание сообщило, что президент США Джо Байден может объявить о своем решении не участвовать в предстоящих в ноябре выборах. По их данным, он может предложить вместо себя кандидатуру супруги бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель.