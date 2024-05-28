Политолог раскрыл последствия участия США в конфликте вокруг Тайваня Политолог Дудаков: участие США в конфликте Тайваня повлечет столкновение флотов

Фото: Navy Petty Officer 1st Class Charles J. Scudella III

Из-за участия США в конфликте вокруг Тайваня, может произойти дальнейшее столкновение флотов Китая и Америки, считает политолог-американист Малек Дудаков. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, Штаты показывают, что готовы быть вовлеченными в противостояние двух государств.

Эксперт отметил, что представители американского Конгресса посетили Тайвань формально. Однако таким визитом они могут эскалировать конфликт, поскольку делегация из США приехала сразу после инаугурации нового президента Тайваня. Также сейчас проходят морские учения Китая вокруг Тайваня, а США проводят учения в Южно-Китайском море с филиппинцами .

Это конечно может грозить действительно далеко идущими последствиями, горячим конфликтом и даже возможностью прямого столкновения флотов Китая и США, если дело до этого дойдет, — объяснил политолог.

Ранее Малек Дудаков заявил, что слова представителя Конгресса США Майкла Маккола о скорой поставке оружия Тайваню стоит считать обычной демагогией. Он также добавил, что остров не сможет получить заказанное вооружение из-за конфликта на Украине. Также остров не увидит обещанные F-16 в ближайшее время из-за якобы проблем технического характера.