Политолог раскрыл лучшее решение Трампа по Украине Политолог Доктороу: Трамп понял необходимость выхода из переговоров по Украине

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Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп уже понял, что ему следует выйти из переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, заявил в соцсети X американский политолог Гилберт Доктороу. Попытки президента Соединенных Штатов выступить посредником не увенчались успехом, отметил эксперт.

Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого, — уточнил эксперт.

Заявления о скором соглашении Доктороу назвал ширмой. Вероятнее всего, Трамп выйдет из процесса, и это станет самым умным поступком, считает эксперт.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине движется в правильную сторону. Руководитель дипломатического ведомства выразил согласие с мнением Трампа, который озвучил похожие мысли. Тем не менее в переговорном процессе еще есть определенные моменты, которые необходимо дорабатывать, уточнил Лавров.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто к лету этого года. Он заявил, что сейчас мировое сообщество прилагает все усилия для достижения перемирия.