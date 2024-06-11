Вопреки своим нынешним обещаниям, президент США Джо Байден, скорее всего, помилует своего сына после победы на ноябрьских выборах, рассказал NEWS.ru политолог Малек Дудаков. Ранее жюри присяжных признало сына президента виновным в нарушениях при хранении оружия.
Что касается самого Хантера Байдена, думаю, что для него это все закончится хэппи-эндом. Скорее всего, отец его просто-напросто помилует. Хотя пока Байден-старший обещает этого не делать, но после выборов, думаю, довольно быстро это самое помилование подпишет, — заявил американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, вынесенный в штате Делавэр приговор нанесет по Байденам репутационный удар, но вряд ли существенно скажется на уровне популярности отца.
Однако против Хантера расследуется еще одно уголовное дело — о неуплате налогов. Речь идет о деньгах, заработанных за рубежом, на „серых“ схемах в Китае, Мексике, Румынии, на Украине. В них успел замараться не только Хантер, но и все семейство. Считается, что он отдавал 10% с этих доходов отцу. Вот это дело уже может сильно повлиять на исход выборов в ноябре, — предрекает Дудаков.
Во вторник суд присяжных в окружном суде штата Делавэр признал Байдена-младшего виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, сообщила телекомпания Fox News. Как отмечается, жюри вынесло обвинительный вердикт по всем трем пунктам вменяемых ему преступлений. Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс. На прошлой неделе, как сообщал ТАСС, президент Джо Байден исключил возможность помилования сына, если того признают виновным.