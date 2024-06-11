Политолог раскрыл, что будет с сыном Байдена после президентских выборов Политолог Дудаков: Байден все равно помилует своего сына после переизбрания

Фото: Rod Lamkey for NY Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Вопреки своим нынешним обещаниям, президент США Джо Байден, скорее всего, помилует своего сына после победы на ноябрьских выборах, рассказал NEWS.ru политолог Малек Дудаков. Ранее жюри присяжных признало сына президента виновным в нарушениях при хранении оружия.

Что касается самого Хантера Байдена, думаю, что для него это все закончится хэппи-эндом. Скорее всего, отец его просто-напросто помилует. Хотя пока Байден-старший обещает этого не делать, но после выборов, думаю, довольно быстро это самое помилование подпишет, — заявил американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, вынесенный в штате Делавэр приговор нанесет по Байденам репутационный удар, но вряд ли существенно скажется на уровне популярности отца.

Однако против Хантера расследуется еще одно уголовное дело — о неуплате налогов. Речь идет о деньгах, заработанных за рубежом, на „серых“ схемах в Китае, Мексике, Румынии, на Украине. В них успел замараться не только Хантер, но и все семейство. Считается, что он отдавал 10% с этих доходов отцу. Вот это дело уже может сильно повлиять на исход выборов в ноябре, — предрекает Дудаков.

Во вторник суд присяжных в окружном суде штата Делавэр признал Байдена-младшего виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, сообщила телекомпания Fox News. Как отмечается, жюри вынесло обвинительный вердикт по всем трем пунктам вменяемых ему преступлений. Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс. На прошлой неделе, как сообщал ТАСС, президент Джо Байден исключил возможность помилования сына, если того признают виновным.