Политолог предсказал рост поддержки Трампа из-за уголовного преследования Политолог Мухин: поддержка Трампа вырастет из-за уголовного преследования

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Поддержка экс-президента США Дональда Трампа вырастет, если он выиграет в суде после обвинений в совершении уголовных преступлений, заявил в беседе с журналом «Компания» политолог Алексей Мухин. При этом если он проиграет, он станет символом всех оскорбленных и преследуемых, что также приведет к росту симпатий к нему со стороны американцев, уверен эксперт. Также он добавил, что сторонники Трампа в таком случае вряд ли выйдут на улицу, но если это произойдет, «будет побоище».

Если сторонники Трампа выйдут на улицу, это будет побоище. За ковидный период США создали отличный действующий репрессивный аппарат, куда вошли специальные полицейские подразделения и Нацгвардия. А после жестких подавлений Трампа снова обвинят в подстрекательстве к протестам — это бесконечный процесс, — объяснил Мухин.

Политолог Малек Дудаков добавил, что поддержка Трампа выросла после того, как ему предъявили обвинения. Даже несмотря на судебный процесс он имеет неплохие шансы победить на республиканских праймериз, отметил эксперт.

Если Трампа оправдают или освободят под залог, это станет его триумфом, подчеркнул политолог Владимир Васильев. Он напомнил, что ранее никто не пытался нарушить неприкосновенность экс-президентов, а нынешняя ситуация создала прецедент. При этом демократы совершили ошибку, поскольку для возбуждения уголовных дел против них оснований гораздо больше, уверен эксперт.

Большое жюри присяжных Манхэттена 30 марта приняло решение предъявить Трампу более 30 пунктов обвинения. Об их содержании станет известно 4 апреля, когда экс-президент предстанет перед окружным судом. Его могут обвинить в фальсификации финансовых документов с целью скрыть взятку порнозвезде Сторми Дэниэлс, которую Трамп якобы передал ей в ходе президентской кампании 2016 года, пишет издание.

Ранее стало известно, что 34 пункта обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа были переквалифицированы в уголовные. Об этом рассказал источник, знакомый с деталями следствия. По его словам, такая мера была принята на основании того, что действия Трампа якобы были направлены на сокрытие преступления.