Политолог предрек попытки США договориться с РФ при победе республиканцев Политолог Маркелов: при победе на выборах в Конгресс республиканцы попытаются договориться с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При победе Республиканской партии во главе с Дональдом Трампом на промежуточных выборах в Конгресс США могут возникнуть реальные основания для возможности диалога между Вашингтоном и Москвой, рассказал политолог Сергей Маркелов «Слову и Делу». По его словам, в случае победы республиканцев появится поле для налаживания дипломатических контактов, а также откроются перспективы для многочисленных политических нюансов, в том числе снизится жесткость заявлений и возникнут новые попытки договориться.

Будут какие-то личные нюансы, будет личная внутренняя симпатия трампистов по отношению к России в силу дружеских или бизнес-отношений. В один миг американцы нас не полюбят. В свое время это послужило причиной того, что Трамп не вошел на второй срок президентства. Это отношение не зависит от политики одного человека. Коллективное сознание за эти годы продолжило десятки, если не сотни систем защиты «от дурака» президента. Снизится жесткость заявлений, возникнут новые попытки договориться. Но как шло финансирование, так оно и будет идти на Украину. Все, что хочет продать военно-промышленный комплекс США, будет продано. Это останется, — пояснил Маркелов.

По мнению политолога, нынешний тип политических отношений между Соединёнными Штатами и Россией можно назвать радикальным. Он определяется отсутствием возможности переговоров или альтернативных точек зрения, считает он. В случае же победы республиканцев придёт так называемая «политика нюансов» — больше скрытая, чем явная игра на публику, больше здравого смысла и прагматизма, больше взаимовыгодных договорённостей, предполагает эксперт.

По его словам, уже сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что по результатам промежуточных выборов в Конгресс США палата представителей перейдет под контроль Республиканской партии. Маркелов напомнил, что на неустойчивую позицию демократов влияет в первую очередь экономическая ситуация в США, например, рекордная инфляция, резкое падение уровня жизни рядовых американцев, а также непопулярные политические решения демократов. При этом одним из ключевых направлений политики демократов является агрессивная конфронтация с Москвой, а также спонсирование украинской армии — технологическое и финансовое, заключил политолог.

Ранее Маркелов рассказал о том, в России ядерных запасов меньше, чем заявляют в США, а потому возобновление инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) ничем не опасно для Москвы — «ужиматься» придется именно Вашингтону. По его словам, американцы имеют своей целью использовать данные от инспекций в информационной войне в целях пропаганды.