Политолог предрек, к чему приведет отказ США от роли посредника по Украине Политолог Калачев заявил, что выход США из переговоров приведет к потерям

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Если США выйдут из переговорного процесса по Украине, это приведет к новым потерям для участников конфликта, рассказал в беседе с Lenta.ru политолог Константин Калачев. По его словам, у Вашингтона есть причины и повод для отказа от роли посредника.

Мир с участием США — это мир компромисса. Да, в этом компромиссе Украина потеряет больше. Как говорят украинские политики, США рассматривают готовность России заморозить конфликт на нынешней линии противостояния как уступку, — объяснил эксперт.

Калачев предположил, что США могли потребовать от Украины признания Крыма российским. По его мнению, самоустранение США может привести к капитуляции одной из сторон.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если Москва и Киев не примут разработанный Вашингтоном план. По его словам, Белый дом разработал очень конкретное предложение по урегулированию украинского кризиса.