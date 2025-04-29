Политолог раскрыл, увеличат ли США поставки оружия на Украину Политолог Аграновский усомнился, что США нарастят поставки оружия на Украину

Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Austin Fraley

США, вероятнее всего, не станут увеличивать поставки вооружения на Украину, предположил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский. При этом, по его мнению, Штаты должны сохранить ту помощь, которая уже предоставляется стране.

Я не думаю, что американцы увеличат поставки Украине, просто потому что это дорого. В то же время я совершенно не ожидаю, что США могут резко сократить темпы поставок, их вполне устраивает сложившаяся ситуация, они надеются с Россией договориться на их условиях, — высказался Аграновский.

Он пояснил, что, сохраняя поставки оружия, президент США Дональд Трамп фактически повышает цену поддержки для Украины. По его мнению, на словах Трамп заявляет о недопустимости гибели людей, но на деле ведет обычный торг.

Дональд Трамп ранее рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Ватикане добивался дополнительных поставок оружия. Лидер Штатов добавил, что подобные запросы звучат уже в течение трех лет.