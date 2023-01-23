Политолог предсказал победу Трампа на выборах на фоне скандала с Байденом Политолог Дудаков предсказал победу Трампа на выборах президента США после скандала с Байденом

Фото: Tia Dufour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

На предстоящих выборах президента США победу может одержать Дональд Трамп, считает политолог, американист Малек Дудаков. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что на ход предвыборной гонки сильно повлияют секретные документы, которые обнаружили в частном доме главы Белого дома Джо Байдена.

Чем дольше демократы будут погружены в свои внутрипартийные дрязги, тем проще будет республиканцам на следующих выборах — главным бенефициаром чего пока является Трамп, — уточнил Дудаков.

По словам эксперта, скандал с секретными документами открыл новые пути давления на Байдена. Дудаков объяснил, что давление на нынешнего президента США будет усиливаться с целью не допустить его на второй срок. Конкуренты Байдена еще не приступали к подготовке предвыборных компаний, что дает все шансы Трампу вновь занять президентское кресло, отметил политолог.

В Белом доме царит неразбериха — со сменой главы аппарата Байдена, который может стать лишь первой жертвой нынешнего скандала. А ведь именно в ближайшие недели Байден планирует объявить о начале президентской кампании — пожалуй, в наихудших для себя условиях, — добавил специалист.

Ранее в частном доме президента США Джо Байдена обнаружили еще шесть секретных документов. Сотрудники Минюста США проводили обыски в доме в штате Делавэр на протяжении 12 часов в отсутствие президента и его супруги.

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что отставка Байдена может стать решением всех проблем человечества. По словам политика, действия президента США затягивают конфликт с Россией.