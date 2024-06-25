Политолог предположил, кто стоит за освобождением Ассанжа Политолог Беляков: на освобождение Ассанжа могла повлиять сделка с разведкой

Фото: twitter.com/wikileaks

Джулиан Ассанж

Австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могли освободить из тюрьмы в Великобритании в результате сделки с разведкой, заявил в беседе с Пятым каналом политолог Вячеслав Беляков. Он также добавил, что освобождение Ассанжа не окажет сильного влияния на предстоящие выборы президента в США.

Здесь я бы скорее поставил на системную работу американской разведки, чем на предвыборный штаб. <...> Я не думаю, что это предвыборный ход Байдена по одной простой причине. Американцы внутри страны не очень сильно следят за внешним контуром на самом деле. Им важнее их внутренние проблемы, в рамках президентской кампании в том числе, — предположил Беляков.

Политолог также допустил, что в администрации главы Соединенных Штатов Джо Байдена могут выставить сложившуюся ситуацию как победу. Однако освобождение журналиста не поможет действующему президенту страны в борьбе с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, заключил он.

Супруга Джулиана Ассанжа Стелла ранее заявила, что ее муж окажется на свободе после подписания судьей договоренности между журналистом и Минюстом США. Она добавила, что слушания по этому вопросу назначены на среду, 26 июня.

Журналист готов частично признать вину в рамках сделки с американской прокуратурой. США обвиняли его в публикации тысяч отчетов о войне в Афганистане, сотни тысяч отчетов о войне в Ираке, телеграммы Госдепартамента и аналитических обзоров узников Гуантанамо.