Политолог: после выборов Вашингтон продолжит поддержку Киева Политолог Ордуханян: после выборов Вашингтон продолжит финансовую и военную поддержку Киева

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В рамках предвыборной кампании в Конгресс США республиканцы и демократы отыграют «свежий взгляд» на вооружённый конфликт России и Украины, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Однако, как только более-менее всё утрясется, по мнению аналитика, вне зависимости от того, кто придёт к власти в Штатах, Вашингтон продолжит финансовую и военную поддержку Киева, сообщает «ПолитЭксперт».

По словам политолога, несмотря на то что в случае победы республиканцев они будут действовать наперекор президенту США Джо Байдену, антироссийская политика останется неприкосновенной.

Либо будут делегировать определённые функции Евросоюза, не зря же последнее время американские деятели всё больше призывают Европу активнее вкладывать деньги в Украину, активнее участвовать в этом кризисе. Использование Украины как анти-России — это здоровый консенсус либерального блока. Ни республиканцы, ни кто-либо другой где-либо не откажется от него, так как его считают довольно эффективным механизмом давления на Россию, — отметил Ордуханян.

27 октября президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос высказала мнение, что в случае победы России в специальной военной операции на Украине США могут потерять контроль над Европой. Она также отметила, что Евросоюз совершил ошибку, сделав ставку на гонку вооружений.