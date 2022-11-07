Политолог: переговоры США с РФ нацелены на предотвращение мировой войны Политолог Черняховский: переговорами с силовиками РФ США пытаются не допустить мировой войны

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Переговоры советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с российскими силовиками могли вестись о неких границах и правилах игры с той целью, чтобы вооружённый конфликт России с Украиной не перерос в мировую войну, предположил в разговоре с Pravda.Ru доктор политических наук, профессор МГУ Сергей Черняховский.

Гипотезу о том, что советник Джо Байдена мог обсуждать с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым встречу президентов России и США, политолог считает маловероятной.

А какой в этом смысл? Во-первых, крайне неясно, о чём можно [с Байденом] договориться. Во-вторых, та сторона всё равно ничего соблюдать не будет, — отметил Черняховский.

Политолог отметил, что Соединённые Штаты шли на переговоры с Россией исключительно в безвыходной ситуации. Так, например, Кеннеди договаривался, когда к виску приставили кубинские ракеты, а Никсон — когда потерял всю авиацию во Вьетнаме, напомнил Черняховский.

По словам эксперта, США готовы садиться за стол переговоров только с более сильным противником, когда тот уже практически одержал победу.

7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах Соединённых Штатов с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил, что не знает, так ли это. Представитель Кремля подчеркнул, что есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, однако избегают заявлений, которые могут поставить Украину в определенные «рамки». По мнению собеседников издания, раскол в Евросоюзе станет решающим фактором для начала переговорного процесса между РФ и Украиной.