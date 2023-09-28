Политолог озвучил последствия возможного шатдауна в США Политолог Рогулев: судьба правительства США зависит от принятия бюджета страны

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден не в состоянии остановить приближающийся правительственный кризис в стране, заявил в беседе с «360» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. По его словам, шатдаун означает, что в ближайшей перспективе правительство ждет роспуск, а его сотрудники отправятся в неоплачиваемый отпуск.

Распускают правительство, правительство не работает. Все сотрудники уходят в неоплачиваемый отпуск — вот что это значит, — объяснил специалист.

Однако, по его мнению, возможны компромиссные решения сложившейся ситуации. Это может быть принятие бюджета страны на следующий год в его нынешней редакции, что нереально из-за того, что принять его надо 1 октября.

Либо он принимается ограниченный, но правительство продолжает функционировать, — продолжил аналитик.

Третьим вариантом эксперт назвал роспуск правительства с финансированием лишь отдельных служб по некоторым статьям. Например, могут продолжить работу авиадиспетчеры и специалисты, без которых невозможно функционирование ключевых систем. Также возможны задержки пенсий и других социальных выплат.

Как отмечает издание, нынешний случай — далеко не первый, «бюджетные войны» в истории США происходили достаточно часто и раньше. Чем и когда закончится политический кризис в США, пока неясно, подытожил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза остановки работы правительства возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.