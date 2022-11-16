Политолог оценил влияние возможного переизбрания Трампа на ход СВО Политолог Стариков: в случае переизбрания Трамп попытается договориться с Россией

Фото: Kenny Holston/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

В случае переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2024 году увеличится вероятность дипломатического урегулирования украинского конфликта, если тот к тому моменту ещё не завершится, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Николай Стариков. Он напомнил, что в своей речи Трамп заявил, что с Россией нужно было договариваться. Тем не менее эксперт не исключил, что такие заявления он мог делать ради привлечения электората.

Если гипотетически предположить, что Трамп выигрывает выборы, а СВО к тому моменту еще не закончена, то шансы на дипломатическое урегулирование увеличатся. С другой стороны, сейчас Трамп может так говорить специально для своего электората, — считает Стариков.

Политолог при этом убеждён, что нельзя знать наверняка, как изменится американская политика касательно России и украинского конфликта в случае победы Трампа на выборах в президенты. В любом случае в зависимости от результатов выборов в сенат США его инициативам в будущем могут препятствовать демократы.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федеральной избирательной комиссии, он датирован 15 ноября 2022 года. Политик уже пообещал восстановить энергетическую независимость страны в случае его успешного переизбрания.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. О том, что он планирует объявить о своем намерении вновь занять пост президента, стало известно после промежуточных выборов в конгресс. Агентство Reuters уточняло, что объявление о выдвижении своей кандидатуры перед Днем благодарения даст Трампу преимущество перед другими кандидатами.