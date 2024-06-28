Политолог оценил вероятность замены Байдена на выборах Политолог Светов: демократы задумаются о замене Байдена после проигрыша Трампу

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Демократы после дебатов президента США Джо Байдена с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом с большой вероятностью задумаются о замене потенциального кандидата, считает политолог Юрий Светов. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что дебаты впервые состоялись между «претендентами в претенденты».

Я думаю, демократы могут пойти на замену Байдена. Традиционно дебаты проводились осенью уже после того, как обе партии назвали своих кандидатов. Сейчас впервые прошли дебаты между претендентами в претенденты. Формально ни Байден, ни Трамп не являются кандидатами в президенты. Съезды их не утвердили, — пояснил политолог.

Как отметил Светов, дебаты могли быть проведены демократами специально, чтобы понять, можно ли выдвигать на выборы Байдена. Он напомнил, что организатором выступал телеканал CNN, который поддерживает эту партию. Эксперт допустил, что демократы рассчитывали заранее узнать вопросы, которые прозвучат на дебатах, чтобы Байден мог подготовиться к ним.

Если верить оценкам, то Байден проиграл эти дебаты. Теперь вопрос, что демократы будут делать дальше: продолжат борьбу либо все-таки оставят действующего президента, поскольку Байден известная всей стране фигура. Если его заменять, то это снижает шансы на победу, — заключил Светов.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что на должности президента США демократы хотят видеть не Байдена, а супругу Барака Обамы Мишель Обаму или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По его мнению, оба варианта при этом «не очень идеальны».