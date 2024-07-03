Политолог оценил вероятность замены Байдена на другого кандидата на выборах Политолог Кошкин: Харрис не сменит Байдена в качестве кандидата в президенты США

Фото: White House/Global Look Press

Джо Байден

Вице-президент США Камала Харрис не сменит действующего главу страны Джо Байдена на предстоящих выборах из-за опасений окружения президента об открытии уголовных дел в их отношении, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Андрей Кошкин. Он добавил, что Харрис сможет занять пост руководителя Соединенных Штатов только при сложении полномочий Байдена после победы на голосовании.

Единственный вариант, как Харрис может попасть в кресло президента, выглядит так: Джо Байден выигрывает, затем слагает с себя полномочия, и тогда они перейдут Камале. Но никто не собирается такую схему проворачивать, — уточнил Кошкин.

По словам политолога, для республиканцев Харрис станет путем наименьшего сопротивления. Но она не соберет нужного количества голосов на выборах. Он обратил внимание на то, что сейчас американские политические силы рассматривают в качестве кандидата в президента жену бывшего главы государства Барака Обамы Мишель.

Американский журналист Такер Карлсон ранее предположил, что карьера Байдена завершится, после того как он проиграл дебаты с Дональдом Трампом. По его мнению, многие представители Демократической партии признали болезнь Байдена и готовы его убрать.