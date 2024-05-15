Политолог оценил слухи о замене Байдена в президентской гонке США Политолог Перла: слух о замене Байдена создали для проверки реакции избирателей

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Слух о замене главы США Джо Байдена в президентской гонке распространили для того, чтобы проверить реакцию избирателей, считает политолог Андрей Перла. Как он отметил в беседе с «Царьградом», в последнее время в Штатах ходят разговоры о том, что Байден выйдет из гонки по состоянию здоровья.

Совершенно очевидно, что Демпартия США сама начала распространять этот слух, чтобы проверить реакцию и своих избирателей, и международной общественности. Да, это известный прием, — объяснил эксперт.

Демократы США намекнули, что в августе Байден может заявить о том, что снимает свою кандидатуру, и просить одобрить на свое место Мишель Обаму, отметил политолог. Если так действительно случится, это будет нарушением устава Демократической партии Штатов, поскольку никто не выдвигал бывшую первую леди. Кроме того, Мишель Обама еще в марте утверждала, что не хочет и не будет баллотироваться на пост президента, заключил Перла.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что если накануне президентских выборов в США нынешнего президента Джо Байдена кто-то заменит, то это будет означать гарантированную победу экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, на протяжении последних полутора лет ходят слухи, что кто-то заменит Байдена, однако ничего не происходит, а такая замена очень маловероятна.