Политолог оценил шансы прихода Мишель Обамы в политику Политолог Дудаков: политические перспективы Мишель Обамы сомнительны

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Приход Мишель Обамы в большую политику США может произойти на фоне падения рейтингов действующего главы государства Джо Байдена, однако перспективы такого решения сомнительны, заявил в беседе с ИА SM.News политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, супруга 44-го президента больше воспринимается американским обществом не как политик, а как знаменитость.

Мишель Обама, конечно, более популярна, чем и Байден, и Харрис, но многие все-таки воспринимают ее не как политика, а как селебрити, как звезду. <...> Если она идет напрямую в политику, я думаю, ее рейтинги быстро упадут, — высказал предположение эксперт.

Он допустил сценарий, при котором политтехнологи Демократической партии предложат кандидатуру Мишель Обамы в качестве вице-президента вместо Камалы Харрис на грядущих выборах главы государства. Но, по мнению политолога, у экс первой леди не хватает для этого ни политического, ни государственного опыта. Кроме того, по словам Дудакова, чета Обама в принципе не нуждается в возвращении в большую политику.

Ранее экс-президент США Барак Обама посоветовал действующему хозяину Белого дома Джо Байдену и его последователям усилить предвыборную кампанию. Обама очень обеспокоен тем, что республиканец Дональд Трамп может вернуться в президентское кресло.