Политолог оценил шансы Никки Хейли в «супервторнике» Политолог Дудаков: «супервторник» оставит Хейли без шансов на президентство

Фото: Sean Rayford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никки Хейли

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли останется практически без шансов на победу в президентских выборах после «супервторника» 5 марта, заявил в беседе с Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в этот день республиканские праймериз пройдут в 15 штатах, во всех из них победа, скорее всего, ждет Дональда Трампа.

Впереди «супервторник» (5 марта), когда голосуют 15 штатов. И во всех 15 штатах Трамп, скорее всего, побеждает, поэтому у Хейли здесь, конечно, особых шансов нет. <...> Я думаю, что после «супервторника» она, скорее всего, уже приостановит свою кампанию, а Трамп официально станет победителем республиканских праймериз, — высказал мнение эксперт.

Бывший президент США Дональд Трамп 3 марта впервые проиграл праймериз в столичном округе Колумбия, набрав всего 33,2% голосов выборщиков против 62,8% у Хейли. По словам политолога, Хейли является представителем «ястребов-неоконсерваторов» в Республиканской партии и известна благодаря активной критике России, Китая, Ирана и ряда других стран. Дудаков напомнил, что политик проиграла в нескольких предыдущих праймериз, и предположил, что Вашингтон останется единственной территорией, где она выиграла.

На эти выборы она идет как такой «ястреб-неокон», предлагая воевать со всем миром — с Россией, Китаем, Ираном и так далее, — пытаясь этим сформировать определенный контраст с позицией Трампа, который более прагматично ко всему этому относится, — объяснил политолог.

Ранее политолог Алексей Макаркин высказал мнение, что Никки Хейли имеет мало шансов против экс-президента Дональда Трампа, несмотря на победу на праймериз в Вашингтоне. Он напомнил, что конкурентка Трампа уступила даже в своем регионе — в Южной Каролине. Макаркин не исключил, что Хейли откажется от борьбы после «супервторника» и фактически свернет кампанию.