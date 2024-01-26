Политолог оценил риски гражданской войны в США из-за Техаса Политолог Можегов: вызов Техаса федералам США может привести к гражданской войне

Фото: Nick Wagner/XinHua/Global Look Press

Вызов штата Техас федеральным властям США может стать поводом для гражданской войны в стране, считает политолог Владимир Можетов. В беседе с Пятым каналом он пояснил, что позицию Техаса, не поддерживающего политику действующего президента Джо Байдена, разделяет целая коалиция других штатов.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот распорядился перекрыть границу с Мексикой, чтобы прекратить поток мигрантов, из-за которых страдает местное население. Это привело к стычкам национальной гвардии штата и представителей федеральных властей, которые требуют снять ограничения.

Идут несметные толпы мигрантов, с которыми идут наркотики, с которыми идет безработица, с которыми идет просто варварство. <...> Происходят стычки, дело может дойти до вооруженного противостояния между нацгвардией штата и федеральными властями, — подчеркнул политолог.

Он назвал эти события «горячей точкой» противостояния демократов и республиканцев. При этом Техас заявил о намерении провести в 2024 году голосование о выходе из состава США. Это, по мнению Можегова, может стать прецедентом, который подтолкнет страну к полноценной гражданской войне, так как многие консервативные штаты поддерживают Техас.

В 2023 году число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, составило порядка трех млн человек.

Ранее политолог Егор Лидовской высказал мнение, что ситуация в Техасе используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена. По мнению эксперта, кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено.