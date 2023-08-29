Политолог оценил перспективы снятия санкций с России новым президентом США Политолог Туманян: кандидат в президенты США Рамасвами не снимет санкции с РФ

Фото: shutterstock

Шансы кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами пройти через праймериз и стать кандидатом на выборах ничтожны, рассказал в беседе с РИАМО политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян. По этой причине, как считает эксперт, Рамасвами не сможет выполнить одно из своих обещаний и не снимет санкции с России.

Как пишет издание, ранее Рамасвами пообещал в случае своего избрания президентом США в 2024 году признать суверенитет России над новыми территориями, снять санкции и заблокировать принятие Украины в НАТО. В обмен на это кандидат рассчитывает на выход Москвы из военного альянса с Пекином.

По поводу России и санкций Рамасвами говорит именно то, что хочет слышать электорат республиканцев, он обращается к наболевшей теме, которая стала крайне острой при демократах и лично Байдене, — отметил политолог.

По его словам, игра на теме санкций характерна для республиканцев, которые выступают за более активное внутреннее развитие страны и считают, что внешней политике надо уделять меньше внимания.

Ранее американист Владимир Можегов заявил, что у бизнесмена Вивека Рамасвами есть все шансы победить на президентских выборах в США в 2024 году. Такой вариант развития событий возможен, если бывший американский лидер Дональд Трамп будет исключен из президентской гонки из-за судебных разбирательств.