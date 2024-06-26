Политолог оценил мирный план Трампа по Украине Политолог Светов указал на нелепость мирного плана Трампа по Украине

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Предложенный кандидатом в президенты США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта на Украине не получит реализации из-за своей нелепости, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. Он также назвал озвученные идеи «предвыборной фишкой» и «американским стилем».

Это убеждение, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, будет думать о том, чтобы угодить Трампу, а не о защите интересов и безопасности суверенитета Российской Федерации, — это просто нелепо, — уточнил эксперт.

По словам Светова, Трамп убежден в том, что при возращении на пост главы государства сможет оказать сильнейшее влияние на российского и украинского коллег. Политолог обратил внимание на то, что союзники Киева и сама Украина ждут победы, несмотря на потерю Крыма и других четырех регионов. Эксперт предположил, что новый этап переговоров между сторонами начнется после того, как оппонент России лишится других областей.

Два ключевых советника Трампа Кит Келлог и Фред Фляйц ранее разработали план, направленный на прекращение конфликта на Украине в случае победы их кандидата на предстоящих выборах. Согласно их инициативе, Киев лишится военной поддержки Вашингтона в случае отказа от взаимодействия с Москвой.